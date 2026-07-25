Durante una manifestazione No Tav in Val di Susa, sono state lanciate pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lanci di lacrimogeni. La protesta si è svolta lungo un corteo definito come una “marcia verso i cantieri della devastazione” dagli organizzatori. La tensione tra manifestanti e polizia è durata diverse ore, con scontri che hanno portato all'uso di ordigni e agenti impegnati a respingere gli attacchi.

Roma, 25 luglio 2026 – “C'eravamo, ci siamo, ci saremo. Ora e sempre No Tav”. Si legge nello striscione che apre il corteo del movimento No Tav ribattezzato dagli organizzatori come una “ marcia verso i cantieri della devastazione”. Alla manifestazione, partita da Venaus (Torino), in Valle di Susa, partecipano alcune migliaia di persone, ventimila secondo gli organizzatori. Durante il corteo alcune centinaia di attivisti appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero. Le tensioni sono durate circa venti minuti. C'è stato un lancio di lacrimogeni per allontanare gli antagonisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tensioni alla marcia No Tav in Val di Susa, pietre e bombe carta contro la polizia. Gli agenti rispondono con i lacrimogeni

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