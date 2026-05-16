Askatasuna così funzionavano i piani di guerra contro polizia e cantieri della Tav in Val di Susa

Per diversi anni, alcuni hanno descritto Askatasuna come un punto di riferimento del dissenso sociale, un luogo frequentato da militanti, studenti e attivisti locali. Durante questo periodo, sono emersi dettagli sui piani di azione contro le forze di polizia e i cantieri della Tav in Val di Susa. Le indagini hanno chiarito come funzionassero le strategie adottate dal gruppo, rivelando le modalità operative e le persone coinvolte. La ricostruzione si basa su documenti e testimonianze raccolte nel corso delle attività investigative.

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