Vacanza con rogo Le allucinanti e reali foto della Francia in fiamme vista dai turisti del Lago di Lacanau

Dal Lago di Lacanau, nella regione francese della Gironda, arrivano immagini impressionanti di un paesaggio in fiamme. Le foto sono state scattate da un fotografo durante una vacanza, mostrando alberi e aree circostanti avvolti dal fumo e dalle fiamme. Le immagini circolano online, evidenziando la gravità degli incendi che stanno interessando la zona.

Lui si chiama Maximilien Lamy, ed è un fotografo. Ha fatto degli scatti dal Lago di Lacanau, nella francese Gironda, ora dilaniata dagli incendi, che stanno facendo il giro del globo. Ne parlano tutti in rete e perfino il quotidiano Libération ne ha pubblicato uno, in prima pagina. Il titolo è eloquente: “ Une vision d’apocalypse “, ovvero una visione apocalittica. La foto che sta diventando più virale è questa: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maximilien Lamy (@shadowsandthecity) Mostra due figure sedute, di spalle, l’ombrellone piazzato, le sdraio. Lei ha il cellulare in mano, lui sembra godersi il panorama. Sembra che davanti a loro abbiano figli da immortalare sulla sabbia del lago, un panorama mozzafiato. 🔗 Leggi su Open.online

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