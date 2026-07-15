In Corsica festeggiano con i caroselli l'eliminazione della Francia dai Mondiali | turisti increduli
A Bastia, in Corsica, sono scoppiati festeggiamenti con clacson, fumogeni, bandiere spagnole e cori dopo la sconfitta della Francia contro la Spagna nel Mondiale. Turisti presenti si sono mostrati increduli davanti alle celebrazioni. Scene analoghe si erano già verificate dopo la finale del 2022, in un contesto di tensioni storiche tra la regione e lo Stato francese.
Dopo la sconfitta della Francia contro la Spagna, a Bastia sono esplosi festeggiamenti con clacson, fumogeni, bandiere spagnole e cori. Scene simili, con tanti turisti increduli, si erano già verificate dopo la finale del Mondiale 2022, sullo sfondo delle storiche tensioni tra una parte della Corsica e lo Stato francese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Notizie e thread social correlati
La Norvegia festeggia dopo l’eliminazione dai Mondiali: i video della notte in discoteca a MiamiDopo essere stati eliminati dai Mondiali, alcuni calciatori della Norvegia, tra cui Haaland, sono stati visti partecipare a un party in un locale di...
L’Uruguay punita per l’eliminazione dai Mondiali: la federazione cancella il volo di rientroLa federazione uruguaiana ha deciso di cancellare il volo privato programmato per il rientro dei calciatori da Qatar, dove si sono disputati i...