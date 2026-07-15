In Corsica festeggiano con i caroselli l'eliminazione della Francia dai Mondiali | turisti increduli

Notizia in breve

A Bastia, in Corsica, sono scoppiati festeggiamenti con clacson, fumogeni, bandiere spagnole e cori dopo la sconfitta della Francia contro la Spagna nel Mondiale. Turisti presenti si sono mostrati increduli davanti alle celebrazioni. Scene analoghe si erano già verificate dopo la finale del 2022, in un contesto di tensioni storiche tra la regione e lo Stato francese.