Il software del Cup regionale delle Marche è andato in tilt questa mattina, causando un blocco totale delle prenotazioni. Il disservizio è durato circa sei ore, dalle 8 alle 14, impedendo agli utenti di prenotare o modificare appuntamenti. Le autorità hanno annunciato che il problema non si ripeterà in futuro. La situazione ha provocato disagi tra coloro che avevano appuntamenti programmati o da fissare.

Ancona, 25 luglio 2026 – Blocco totale del Cup regionale (Centro unico di prenotazione) delle Marche nella mattina di oggi. Il disservizio è durato dalle 8.30 alle 14.30, per sei ore in tutta la regione non è stato possibile effettuare le prenotazioni di visite specialistiche ed esami diagnostici per telefono, con l’app, on line o attraverso le farmacie: una paralisi totale che ha creato disagi e preoccupazione. https:www.ilrestodelcarlino.itmeteograndine-maltempo-temporali-allerta-marche-bo9x84b8 L’assessore Calcinaro: “Sono piuttosto arrabbiato”. “Sono piuttosto arrabbiato – ha commentato l’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro sul suo profilo facebook non appena il servizio è ripartito –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Va in tilt il software del Cup: 6 ore di caos e prenotazioni congelate. “Non accadrà mai più”

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