Il sistema informatico sanitario in Veneto si è bloccato nella mattina del 7 luglio, impedendo l'accesso alle prenotazioni, alle ricette elettroniche e ai computer delle farmacie e dei medici. Gli operatori dei Cup hanno dovuto annotare manualmente i dati per le visite e le prescrizioni, poiché le piattaforme digitali erano completamente fuori uso. La sospensione del servizio ha durato diverse ore, creando disagi tra pazienti e professionisti sanitari.

Sistema sanitario elettronico regionale di prenotazioni e ricette in tilt, la mattina del 7 luglio. Gli operatori dei Cup delle aziende sanitarie sono stati costretti a chiedere a decine di utenti di richiamare per fissare l’appuntamento relativo a visite ed esami di specialistica ambulatoriale o a scriverne a mano i dati per inserirli a computer in un secondo momento, perché i terminali non funzionavano. Centinaia di veneti sono invece usciti dalla farmacia senza i medicinali loro prescritti dal medico con ricetta elettronica, non visibile sui pc del destinatario. Non è una novità, in particolare il sistema Cup in Veneto soffre di blocchi informatici e di un sovraccarico che spesso impedisce di trovare posti liberi e in quel caso l’utente viene invitato a lasciare i propri contatti per essere richiamato. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Sanità, sistema informatico veneto in tilt: bloccate per ore prenotazioni, ricette e pc di farmacie e di medici. «Costretti a scrivere a mano i dati per le visite»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ricette bloccate e ambulatori in crisi, medici di famiglia in difficoltà: l’allarme della Fimmg Reggio CalabriaNegli ultimi giorni, i medici di medicina generale di Reggio Calabria segnalano difficoltà nell’attività quotidiana a causa di problemi informatici...

Stop del Tar a Rocca sulla sanità: illegittimo imporre ai medici di base di convalidare le ricette dei privatiIl Tar ha annullato una norma che obbligava i medici di base a convertire in ricette digitali le prescrizioni degli specialisti privati accreditati.

Si parla di: Concorso MAECI 2026, si cercano funzionari con laurea (anche triennale): stipendio, requisiti e prove.

Sanità, sistema informatico veneto in tilt: bloccate per ore prenotazioni, ricette e pc di farmacie e di medici. Costretti a scrivere a mano i dati per le visiteSanità, all'origine un sovraccarico durante l'aggiornamento del Fascicolo regionale elettronico. In farmacia centinaia di pazienti rimandati a casa senza farmaci: le ricette digitali non erano visibil ... corrieredelveneto.corriere.it

Sanità digitale. Progretto screening veneto vince premio nazionale del Politecnico di MilanoIl Progetto, denominato @RegioneVeneto Screening Oncologico, Cardiovascolare e PFAS del Veneto, è stato realizzato in collaborazione dalle Direzioni regionali Prevenzione in Sanità e Informatica ed ... quotidianosanita.it