Sanità di nuovo in tilt il sistema informatico | cup farmacie e ambulatori nel caos
Il sistema digitale di prenotazione e ricette della Regione, parte del Fascicolo sanitario elettronico, ha subito un nuovo blocco. Dopo il guasto di martedì mattina, il sistema si è fermato anche ieri, causando disagi in ambulatori, farmacie e punti di prenotazione. La piattaforma, conosciuta come «Sanità km zero», resta inattiva, creando confusione tra utenti e operatori sanitari. Nessuna comunicazione ufficiale sulle cause o sui tempi di riattivazione.
E niente, ancora problemi per «Sanità km zero», il Sistema digitale di prenotazione e ricette della Regione integrato nel Fascicolo sanitario elettronico, che dopo essere andato in blocco martedì mattina, si è fermato pure ieri. Fino alle 14 i Cup delle aziende sanitarie non hanno potuto registrare gli appuntamenti per esami e visite di specialistica ambulatoriale e ancora una volta hanno dovuto chiedere agli utenti di richiamare o lasciare i loro dati, poi trascritti a mano dagli operatori fino alla riaccensione dei pc. I medici di famiglia non sono riusciti a inviare nè a stampare ricette elettroniche e impegnative, per la stizza dei pazienti, soprattutto quelli a cui martedì era già stato chiesto di tornare in ambulatorio ieri. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
2038: L'Alba della Rivolta | Francesco Grasso | Audiolibro Fantascientifico Completo | Parte 1/2
Notizie e thread social correlati
Sanità, sistema informatico veneto in tilt: bloccate per ore prenotazioni, ricette e pc di farmacie e di medici. «Costretti a scrivere a mano i dati per le visite»Il sistema informatico sanitario in Veneto si è bloccato nella mattina del 7 luglio, impedendo l'accesso alle prenotazioni, alle ricette elettroniche...
Sanità in tilt, caos nei prelievi: “Sistema in affanno da mesi”Nelle ultime settimane, la sanità trentina ha registrato una serie di disservizi legati ai prelievi, con lunghe code e tensioni tra i cittadini.
Temi più discussi: Sanità privata e RSA. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp: Un miliardo di nuovi fondi senza vincoli ai contratti. Il governo finanzia un mercato protetto sulla pelle di 300mila lavoratori. Il 24 luglio presidio sotto il Ministero; Sanità, inaugurata la nuova Casa della Comunità di Lariano; In sanità il tempo non basta più: per un professionista su due la burocrazia pesa più della scelta della terapia. La nuova survey di Qs; Telemedicina, il futuro è blended: il nuovo modello di sanità digitale.
#Salute. Sempre di più un punto di riferimento per cittadine e cittadini: le farmacie al centro del modello di sanità territoriale dell’Emilia-Romagna. Firmato il nuovo accordo tra Regione, Federfarma e Assofarm. La #notizia regioneer.it/AccordoFarmaci… - X x.com
Tavoli di monitoraggio sanità. Paolucci: Parere sfavorevole al Piano di Rientro. Stop alla propaganda dai verbali del Ministero. Marsilio bocciato di nuovo facebook
Controlla di nuovo il tuo punteggio alla fine della partita se usi un'app reddit
Sanità, di nuovo in tilt il sistema informatico: cup, farmacie e ambulatori nel caosÈ costato oltre 120 milioni ma si blocca ad ogni aggiornamento. Disagi per chi parte per le ferie. Federfarma: Si fa fatica a lavorare così ... corrieredelveneto.corriere.it
Sanità in Toscana: le Case di Comunità cambieranno il modo di curarsiScegliere tra un'attesa di ore in un Pronto Soccorso affollato o la difficoltà di trovare una risposta immediata per un piccolo problema di salute è una frustrazione che ogni cittadino toscano ha prov ... nove.firenze.it