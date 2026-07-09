Sanità di nuovo in tilt il sistema informatico | cup farmacie e ambulatori nel caos

Il sistema digitale di prenotazione e ricette della Regione, parte del Fascicolo sanitario elettronico, ha subito un nuovo blocco. Dopo il guasto di martedì mattina, il sistema si è fermato anche ieri, causando disagi in ambulatori, farmacie e punti di prenotazione. La piattaforma, conosciuta come «Sanità km zero», resta inattiva, creando confusione tra utenti e operatori sanitari. Nessuna comunicazione ufficiale sulle cause o sui tempi di riattivazione.

E niente, ancora problemi per «Sanità km zero», il Sistema digitale di prenotazione e ricette della Regione integrato nel Fascicolo sanitario elettronico, che dopo essere andato in blocco martedì mattina, si è fermato pure ieri. Fino alle 14 i Cup delle aziende sanitarie non hanno potuto registrare gli appuntamenti per esami e visite di specialistica ambulatoriale e ancora una volta hanno dovuto chiedere agli utenti di richiamare o lasciare i loro dati, poi trascritti a mano dagli operatori fino alla riaccensione dei pc. I medici di famiglia non sono riusciti a inviare nè a stampare ricette elettroniche e impegnative, per la stizza dei pazienti, soprattutto quelli a cui martedì era già stato chiesto di tornare in ambulatorio ieri. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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