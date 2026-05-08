Il senatore ha annunciato nuove sanzioni contro il governo di Cuba, come parte di una strategia internazionale promossa dall'amministrazione Trump. Le misure mirano a esercitare pressione sul regime, anche attraverso restrizioni economiche e finanziarie. Le sanzioni sono state presentate come un passo per affrontare le questioni dei diritti umani e della repressione politica nel paese caraibico. La decisione si inserisce in un più ampio quadro di azioni adottate dagli Stati Uniti negli ultimi mesi.

“Queste sanzioni fanno parte della campagna globale dell’amministrazione Trump per affrontare le urgenti minacce alla sicurezza nazionale poste dal regime comunista cubano e per ritenere responsabili il regime e coloro che gli forniscono sostegno materiale o finanziario”, ha dichiarato il segretario di Stato americano, per poi aggiungere: “A soli 90 miglia dalla patria americana, il regime cubano ha ridotto l’isola in rovina e l’ha svenduta come piattaforma per operazioni di intelligence, militari e terroristiche straniere”. “Queste azioni si basano sul presupposto che gli Stati Uniti possano imporre la propria volontà al mondo, minacciando cittadini e imprese stranieri con coercizione illegittima”, ha replicato il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Usa, pressing tenace su Cuba: nuove sanzioni di Rubio contro il regime

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