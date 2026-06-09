Ucraina Ue annuncia nuove sanzioni contro Mosca

Da tv2000.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Unione Europea ha annunciato nuove sanzioni contro Mosca, includendo anche il settore ittico. Le restrizioni sono state decise mentre la Russia continua a muoversi in avanti in diverse aree. La misura mira a colpire specifici settori economici russi, senza dettagli sui singoli provvedimenti. La comunicazione ufficiale non specifica ulteriori elementi sui tempi o sui soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ucraina. L’Unione Europea annuncia nuove sanzioni contro Mosca anche nel settore ittico, mentre continua l’avanzata della Russia. Pesanti gli attacchi contro Kharkiv. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

ucraina ue annuncia nuove sanzioni contro mosca
© Tv2000.it - Ucraina, Ue annuncia nuove sanzioni contro Mosca
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ucraina, Ue annuncia nuove sanzioni contro Mosca

Video Ucraina, Ue annuncia nuove sanzioni contro Mosca

Notizie e thread social correlati

Ucraina, raid russi su Kharkiv. Ue annuncia 21° pacchetto di sanzioni contro MoscaLa regione di Kharkiv è stata colpita da raid russi, con attacchi intensi che hanno causato danni e scontri sul territorio.

Ucraina, svolta unanime dell’Ue: 90 miliardi e nuove sanzioni contro MoscaL’Unione Europea ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina, accompagnato dall’adozione di un nuovo pacchetto di sanzioni...

Temi più discussi: Ucraina, Ue annuncia nuove sanzioni contro Mosca; Usa e Iran, nuovi attacchi mentre l'Ue vara altre sanzioni alla Russia; Ucraina, raid russi su Kharkiv. Ue annuncia 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca; Budapest annuncia l'intesa con Kiev, l'Ue accelera sull'Ucraina.

ucraina ue annuncia nuoveGuerra ucraina, Mosca: Risponderemo in modo deciso a nuove sanzioni Ue. Cosa prevedonoLa Russia adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli ... ilmessaggero.it

ucraina ue annuncia nuoveUcraina, l’Ue fa sul serio: nuove sanzioni contro la Russia. Ursula: La nostra costanza sta pagandoVon der Leyen annuncia nuove misure contro Mosca: nel mirino energia, finanza e settore ittico, oltre al divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web