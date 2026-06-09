L’Unione Europea ha annunciato nuove sanzioni contro Mosca, includendo anche il settore ittico. Le restrizioni sono state decise mentre la Russia continua a muoversi in avanti in diverse aree. La misura mira a colpire specifici settori economici russi, senza dettagli sui singoli provvedimenti. La comunicazione ufficiale non specifica ulteriori elementi sui tempi o sui soggetti coinvolti.

Ucraina. L’Unione Europea annuncia nuove sanzioni contro Mosca anche nel settore ittico, mentre continua l’avanzata della Russia. Pesanti gli attacchi contro Kharkiv. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, Ue annuncia nuove sanzioni contro Mosca

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