Estorse denaro a un imprenditore menandolo e minacciandolo: i carabinieri chiesero misure cautelari, ma la Procura disse no. Questione di sliding doors. E se le porte girevoli intersecano quelle di alcune Procure della Repubblica, diciamo che i giri rischiano di ingigantire le ipotesi, i se, i rammarichi. Il fatto – secondo una ricostruzione in esclusiva del Foglio – riguarderebbe uno dei rapinatori uccisi da Mario Roggero, Andrea Spinelli. Secondo la ricostruzione di Ermes Antonucci, «due mesi prima della rapina alla gioielleria di Mario Roggero, i carabinieri di Alba chiesero alla procura di arrestare Spinelli perché aveva commesso un’estorsione ai danni di un imprenditore, schiaffeggiandolo e minacciandolo di morte. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Uno dei rapinatori uccisi da Roggero doveva finire in cella due mesi prima

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La sorella del RAPINATORE UCCISO da ROGGERO: Meritava il carcere, non di finire sottoterra

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