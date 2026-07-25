Mario Roggero la scoperta clamorosa su uno dei due rapinatori uccisi
Durante la rapina a Bra nel 2021, uno dei due rapinatori uccisi aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio, secondo fonti investigative. La sparatoria ha portato alla morte di entrambi i rapinatori coinvolti. Nessuna informazione è stata resa nota sui nomi o sulle identità dei due uomini. La vicenda è ancora oggetto di indagini, mentre il gioielliere coinvolto non ha riportato ferite.
Il caso di Mario Roggero, il gioielliere coinvolto nella sparatoria avvenuta durante una rapina a Bra nel 2021, torna al centro dell’attenzione per un nuovo elemento emerso nelle ricostruzioni giornalistiche. Riguarda Andrea Spinelli, uno dei due rapinatori morti dopo l’assalto: due mesi prima del colpo, secondo quanto riportato, sarebbe stata avanzata una richiesta di arresto nei suoi confronti. La vicenda, rilanciata nelle scorse ore sulla base di una ricostruzione pubblicata da Il Foglio e ripresa da La Verità, riporta l’attenzione sugli accertamenti compiuti prima della rapina e sulle decisioni assunte dagli uffici giudiziari. Un passaggio che, alla luce dei fatti successivi, alimenta nuove polemiche e interrogativi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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