mario roggero la scoperta clamorosa su uno dei due rapinatori uccisi

Notizia in breve

Durante la rapina a Bra nel 2021, uno dei due rapinatori uccisi aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio, secondo fonti investigative. La sparatoria ha portato alla morte di entrambi i rapinatori coinvolti. Nessuna informazione è stata resa nota sui nomi o sulle identità dei due uomini. La vicenda è ancora oggetto di indagini, mentre il gioielliere coinvolto non ha riportato ferite.