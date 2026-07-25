Uno dei due rapinatori uccisi durante la rapina del 2021 in una gioielleria a Bra avrebbe dovuto essere arrestato due mesi prima. La notizia arriva da fonti investigative e smentisce eventuali ipotesi di legittima difesa. La polizia aveva già individuato l’uomo come sospetto, ma l’arresto non era stato eseguito. Il caso di Mario Roggero, che uccise due rapinatori, continua a essere al centro di discussioni legali e pubbliche.

Torna a far discutere il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che nel 2021 uccise due dei rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria a Bra. Una nuova ricostruzione, pubblicata da “Il Foglio” e ripresa dal quotidiano “La Verità” in un articolo firmato da Gianluigi Paragone, rivela un retroscena che getta nuova luce sull’intera vicenda. Un’occasione mancata due mesi prima della rapina. Secondo la ricostruzione firmata dal giornalista Ermes Antonucci, due mesi prima dell’assalto alla gioielleria di Roggero, i carabinieri di Alba avrebbero chiesto alla Procura di Asti l’arresto di Andrea Spinelli, uno dei due rapinatori poi uccisi durante il tentato colpo. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Caso Roggero, la rivelazione: uno dei rapinatori uccisi doveva finire in cella due mesi prima

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