CARRARESE SOLO APPLAUSI Azzurri sconfitti dall’Entella 2-1 nell’ultima partita di campionato Ma la stagione è da incorniciare

Nell'ultima giornata di campionato, la squadra della Carrarese ha subito una sconfitta per 2-1 contro la Virtus Entella. Nonostante il risultato, il pubblico ha applaudito i giocatori, sottolineando i successi ottenuti durante la stagione. La formazione avversaria ha schierato un modulo 3-5-2 con alcuni cambi nel corso del secondo tempo, mentre i calciatori della Carrarese hanno dato il massimo sul campo. La partita si è conclusa con i tifosi che hanno mostrato il loro sostegno.

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