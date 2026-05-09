CARRARESE SOLO APPLAUSI Azzurri sconfitti dall’Entella 2-1 nell’ultima partita di campionato Ma la stagione è da incorniciare
Nell'ultima giornata di campionato, la squadra della Carrarese ha subito una sconfitta per 2-1 contro la Virtus Entella. Nonostante il risultato, il pubblico ha applaudito i giocatori, sottolineando i successi ottenuti durante la stagione. La formazione avversaria ha schierato un modulo 3-5-2 con alcuni cambi nel corso del secondo tempo, mentre i calciatori della Carrarese hanno dato il massimo sul campo. La partita si è conclusa con i tifosi che hanno mostrato il loro sostegno.
VIRTUS ENTELLA 2 CARRARESE 1 VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti (58’ Mezzoni), Karic, Squizzato (58’ Benedetti), Franzoni, Di Mario (87’ Nichetti); Tirelli (74’ Debenedetti), Cuppone (87’ Alborghetti). A disp. Colombi, Syaulis, Stabile, Dalla Vecchia, Turicchia, Del Lungo, Boccadamo. All. Chiappella. CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Oliana, Illanes (69’ Bouah); Zanon, Melegoni (60’ Hasa), Schiavi, Zuelli, Belloni (46’ Rouhi); Abiuso (46’ Finotto), Distefano (83’ Torregrossa). A disp. Fiorillo, Rubino, Lordkipanidze, Sekulov Liberali, Parlanti, Guercio. All. Calabro. Arbitro: Fabbri di Ravenna; assistenti Belsanti e Grasso; quarto ufficiale Leorsini; Var Camplone; Avar Santoro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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