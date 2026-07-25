A settant’anni dal naufragio del transatlantico Andrea Doria, il Comune di Lerici ha deciso di rendere omaggio ai marittimi lericini coinvolti nel salvataggio di centinaia di passeggeri tra il 25 e il 26 luglio 1956. La commemorazione prevede l’installazione di una targa dedicata all’evento, considerato una delle più grandi operazioni di soccorso nella storia della navigazione. La cerimonia si svolgerà nel luogo simbolo del salvataggio.

A settant’anni dal naufragio del transatlantico Andrea Doria, il Comune di Lerici renderà omaggio ai marittimi lericini che, nella notte tra il 25 e il 26 luglio 1956, contribuirono al salvataggio di centinaia di passeggeri durante una delle più grandi operazioni di soccorso nella storia della navigazione. Oggi alle 12 nel palazzo comunale, si terrà la cerimonia di collocazione della targa commemorativa dedicata ai marittimi lericini imbarcati sull’Andrea Doria, molti dei quali soci della Società Marittima di Mutuo Soccorso di Lerici. Realizzata dalla Società Marittima di Mutuo Soccorso in occasione del Premio “Marittima alla Solidarietà in Mare 2025”, troverà ora una collocazione permanente all’interno del Palazzo Comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una targa sul naufragio del Doria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omaggio della Camera a Matteotti, il nome e una targa sul suo scranno in AulaLa Camera ha reso omaggio a Matteotti, collocando il suo nome e una targa sullo scranno in Aula.

Matteotti, una targa sul suo scranno alla Camera a 102 anni dalla morteUna targa è stata collocata sullo scranno di Giacomo Matteotti nell’aula della Camera, in occasione del 102° anniversario della sua morte.

Argomenti più discussi: Settant'anni fa il naufragio dell'Andrea Doria, una targa per i marittimi lericini impegnati nelle operazioni di salvataggio; Andrea Doria, a 70 anni dalla tragedia il Galata Museo del Mare celebra la memoria dello storico transatlantico.

Settant’anni fa in naufragio dell’Andrea Doria, una targa per i marittimi lericini impegnati nelle operazioni di salvataggioA settant'anni dal naufragio del transatlantico Andrea Doria, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio 1956, Lerici omaggia con una targa i marittimi lericini che, in quelle tragiche circostanze, ... msn.com

Andrea Doria, a 70 anni dal naufragio Genova ricorda il transatlantico simbolo dell’emigrazione italianaAndrea Doria. Dal 17 al 26 luglio il Galata Museo del Mare e il MEI ospitano una rassegna di eventi dedicata all’Andrea Doria ... italiachiamaitalia.it