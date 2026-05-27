La Camera ha reso omaggio a Matteotti, collocando il suo nome e una targa sullo scranno in Aula. Durante la seduta, un intervento ha sottolineato la volontà di difendere la sovranità del popolo italiano e di chiedere il rinvio delle elezioni, ritenute compromesse dalla violenza. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui partecipanti o sui motivi specifici dell'intervento.

AGI - "Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla Giunta delle elezioni". Era il 30 maggio del 1924 quando Giacomo Matteotti chiudeva così il suo discorso alla Camera per denunciare i brogli e le violenze che avevano accompagnato le elezioni del 6 aprile. Parole che il segretario del Partito Socialista Unitario commentò subito dopo con quella frase, "io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me", che preconizzava l'agguato della squadraccia fascista che lo uccise, il 10 giugno. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Omaggio della Camera a Matteotti, il nome e una targa sul suo scranno in Aula

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