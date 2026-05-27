Una targa è stata collocata sullo scranno di Giacomo Matteotti nell’aula della Camera, in occasione del 102° anniversario della sua morte. La targa serve a ricordare la posizione occupata dall’ex deputato e il suo sacrificio.

Una targa sullo scranno che fu di Giacomo Matteotti nell’Aula della Camera, a perenne ricordo del suo sacrificio. La targa è stata disvelata oggi, a 102 anni dalla morte del deputato per mano dei fascisti. “Sono trascorsi 102 anni dall’omicidio dell’onorevole Giacomo Matteotti. Sembra un tempo lontano, ma il suo ricordo resta vivo. La Camera dei Deputati rende un ulteriore e dovuto omaggio alla sua memoria, in ricordo del suo celebre discorso pronunciato in quest’aula il 30 maggio 1924, che gli costò la vita. Lo fa con una targa affissa ora sul suo scranno, anche in attuazione dell’ordine del giorno presentato dal collega Dori in occasione... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Matteotti, una targa sul suo scranno alla Camera a 102 anni dalla morte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omaggio della Camera a Matteotti, il nome e una targa sul suo scranno in AulaLa Camera ha reso omaggio a Matteotti, collocando il suo nome e una targa sullo scranno in Aula.

Morosini, il ricordo a 14 anni dalla sua morte: la targa sulla curva che porta il suo nome e l’iniziativa per il campo a MonterossoA 14 anni dalla sua scomparsa, si è tenuta una cerimonia di commemorazione per Piermario Morosini, ex calciatore cresciuto nel settore giovanile di...

Temi più discussi: Camera, domani commemorazione per Giacomo Matteotti; Camera, domani commemorazione per Giacomo Matteotti; Camera celebra il ricordo di Giacomo Matteotti con una commemorazione solenne.; CAMERA DEI DEPUTATI: LA COMMEMORAZIONE DI GIACOMO MATTEOTTI E LA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA IN AULA.

Oggi alla Camera dei Deputati è stata deposta una targa alla memoria di Giacomo Matteotti. Lo scranno 14 non sarà mai più assegnato. Da qui Matteotti denunciò 102 anni fa i crimini del fascismo. Fu ucciso. I banchi della destra di Fratelli d’Italia oggi sono vu x.com

Omaggio della Camera a Matteotti, il nome e una targa sul suo scranno in AulaAGI - Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle e ... msn.com

Matteotti, una targa sul suo scranno alla Camera a 102 anni dalla morteUna targa sullo scranno che fu di Giacomo Matteotti nell'Aula della Camera, a perenne ricordo del suo sacrificio. La targa è stata disvelata oggi, a 102 anni ... lapresse.it