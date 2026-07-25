Un tratto di strada a due corsie attraverserà il Parco regionale del Serio, deciso dall’amministrazione comunale di Crema. La decisione ha provocato proteste tra le associazioni ambientaliste. Il progetto prevede anche la realizzazione di un ponte provvisorio del valore di 1,5 milioni di euro. La strada è destinata a collegare diverse zone della città, attraversando l’area protetta. La realizzazione del ponte e della strada ha suscitato critiche per l’impatto ambientale.

Una strada asfaltata, a due corsie, attraverserà il Parco regionale del Serio. Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Crema, in provincia di Cremona. Anche se l’ Ente Parco deve ancora esprimere il proprio parere. Il Ponte di via Cadorna, una struttura in acciaio a tre campate realizzata tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, è stato chiuso per importanti lavori di manutenzione. Quindi è stata interdetta al traffico veicolare anche la strada che lo attraversa, un’arteria importante a ridosso del centro storico, a due passi da Piazza Garibaldi, in una zona residenziale e commerciale strategica. La soluzione scelta dal Comune? Realizzare un nuovo ponte, provvisorio, e la relativa viabilità di servizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una strada nell’area protetta del Serio e 1,5 milioni di euro per un ponte provvisorio: a Crema esplode la protesta

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