Prima nidificazione di Fratino nell’area protetta Salvata anche una tartaruga marina
Nell’area marina protetta di Porto Cesareo si sono registrate due notizie significative: la prima nidificazione di un Fratino e il salvataggio di una tartaruga marina. Questi eventi testimoniano l’attività di monitoraggio e tutela ambientale che si svolge regolarmente in questa zona. La presenza di specie protette e il loro mantenimento rappresentano un risultato importante per la conservazione del territorio.
PORTO CESAREO - Due importanti eventi nell’area marina protetta di Porto Cesareo che confermano il grande valore naturalistico del territorio e l’efficacia delle attività quotidiane di monitoraggio e tutela ambientale.La notizia più significativa arriva dalla costa dove è stata segnalata la prima.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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