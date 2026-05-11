Prima nidificazione di Fratino nell’area protetta Salvata anche una tartaruga marina

Nell’area marina protetta di Porto Cesareo si sono registrate due notizie significative: la prima nidificazione di un Fratino e il salvataggio di una tartaruga marina. Questi eventi testimoniano l’attività di monitoraggio e tutela ambientale che si svolge regolarmente in questa zona. La presenza di specie protette e il loro mantenimento rappresentano un risultato importante per la conservazione del territorio.

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