Nell’area di accoglienza, una grande quantità di rifiuti si accumula in strada, tra mobili, sedie, cassettiere, biciclette e sacchi di spazzatura. Diverse persone protestano, evidenziando che non sono loro a gettare i rifiuti. Sul posto si trovano anche una roulotte e cassonetti dell’indifferenziato pieni fino all’orlo. La situazione si ripete frequentemente, creando situazioni di disagio e tensione nella zona.

PISTOIA Mobili, sedie, cassettiere, biciclette, una roulotte, sacchi di rifiuti e cassonetti dell’indifferenziato costantemente al limite della capienza. È la situazione che si presenta nell’area alle spalle della canonica di Ramini, dove don Massimo Biancalani ospita una sessantina di ragazzi. Un quadro che da tempo alimenta proteste e segnalazioni da parte dei residenti del quartiere, preoccupati per il crescente degrado e per le difficoltà nello smaltimento dei rifiuti. Negli ultimi giorni, secondo quanto riferito da alcuni abitanti della zona, i cassonetti non sarebbero stati svuotati con la consueta puntualità, aggravando ulteriormente il problema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nell’area dell’accoglienza. Protesta per i rifiuti in strada. Biancalani: "Non siamo noi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MÉXICO DESALOJA CAMPAMENTOS MIGRANTES POR MUNDIAL DE FÚTBOL

Notizie e thread social correlati

Politeama in attesa di un futuro, ma spunta il degrado: rifiuti nell’area dell’ex cineteatroL’area dell’ex cineteatro Politeama continua a essere al centro di incertezze, con aste che non hanno ancora portato a una nuova destinazione.

"Noi ostaggio dei camion rifiuti". Monta la protesta alla BorgatinaA Morciola, frazione di Vallefoglia, si è svolta una protesta contro il passaggio dei camion dei rifiuti nella Borgatina, conosciuta anche come...

Temi più discussi: Nell’area dell’accoglienza. Protesta per i rifiuti in strada. Biancalani: Non siamo noi; Porto di Pesaro, Biancani torna a scrivere all'Autorità Portuale: Dragaggio e cassa di colmata sono prioritari, ma serve anche riqualificare l'area di accoglienza; Presentato il bilancio sociale 2025 della Fondazione Centro Caritas dell’Arcidiocesidi Udine; Mezzi rinfrescanti, metro tutta la notte e navette gratuite: il piano di accoglienza (mai visto) per il concerto di Ultimo.

Nell’area dell’accoglienza. Protesta per i rifiuti in strada. Biancalani: Non siamo noiIl parroco si difende dalle accuse: Arrivano ignoti a scaricare abusivamente. L’assessore Nesti conferma il blitz degli ispettori ambientali per ripulire il quartiere . msn.com

Capri, via al progetto accoglienza turistica nell’area portuale di Marina GrandeParte proprio nel primo weekend di giugno un nuovo servizio di accoglienza e informazione turistica presso il porto dell’isola di Capri. Un’iniziativa che vede la sinergia che si è istituita tra ... ilmattino.it