Il nuovo Pontedera si presenta con una rosa composta da molti giocatori sconosciuti. La formazione è quasi definitiva, ma non convince la maggior parte degli osservatori e dei tifosi. La squadra, ancora in fase di costruzione, desta preoccupazioni per la mancanza di nomi noti e per le scelte fatte finora. La situazione genera dubbi tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Questo Pontedera che sta nascendo – anzi che ormai è praticamente nato – non soddisfa nessuno. Anzi, preoccupa tutti, o comunque la stragrande maggioranza. La società, comprensibilmente, chiede fiducia e di aspettare i risultati del campo prima di giudicare, ma dopo aver visto che squadra è stata allestita, avere fiducia è difficile. Anche perché la tifoseria pontederese viene da 14 anni di Serie C e qualche nome di calciatori tra C e D l’ha masticato, mentre qui siamo di fronte a sconosciuti praticamente. Anche perché c’è stato un robusto innesto di stranieri che provengono da club esteri. Finora i tecnici incaricati di allestire l’organico... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una rosa piena di dubbi. Tanti giocatori sconosciuti

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Il Perugia fa la conta, la rosa ha molte spine . Sotto contratto tanti giocatori fuori dai pianiIl Perugia sta valutando la rosa, con molti giocatori sotto contratto ma fuori dai piani tecnici.

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