il perugia fa la conta la rosa ha molte spine sotto contratto tanti giocatori fuori dai piani

Il Perugia sta valutando la rosa, con molti giocatori sotto contratto ma fuori dai piani tecnici. La società ha in programma diverse cessioni per alleggerire l’organico e fare spazio ai giovani. La squadra conta numerosi elementi che non rientrano nelle strategie della società, rendendo necessarie alcune operazioni di mercato. La situazione richiede decisioni rapide per riorganizzare il gruppo e migliorare la competitività.

Quando Riccardo Gaucci dice che è già tardi non ha tutti i torti. La rosa del Perugia è folta, con tante spine, va alleggerita e ringiovanita. Per consentire ingressi che possano fare al caso del Grifo e per il monte ingaggi che va reso più snello. Soprattutto nel caso in cui la proprietà non dovesse cambiare. Tra giocatori sotto contratto, quelli che tornano dal prestito e giovani che saranno aggregati, la rosa a disposizione di Tedesco è già fin troppo allargata e la società deve lavorare molto, come ha fatto Gaucci a gennaio, sul mercato in uscita. Visto come è andata, serve cambiare. Tra i portieri oltre a Gemello, Moro e Vinti, al Perugia rientra dal prestito Yimga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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