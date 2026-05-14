Ciccone si sfila una rosa piena di amarezza

Da ilgiornale.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sogno che si dissolve bruscamente, lasciando un senso di amarezza. Una rosa, simbolo di speranza e di emozioni, viene tolta con rammarico. La scena si svolge in un momento di lucida consapevolezza, dopo un’attesa che si è rivelata vana. Il racconto si concentra su un gesto semplice, ma carico di significato, in un contesto che lascia spazio a poche interpretazioni.

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Il tempo di un sogno, dolce e profondo, poi il brusco risveglio, che ha il sapore della secchiata in piena faccia. Non si era fatto illusioni Giulio Ciccone, ma un pensierino ce l'aveva in ogni caso fatto. Se l'era detto a bassa voce, sussurrandolo anche ad Annabruna, sua moglie: «Magari la tengo fino al Blockhaus», domani, sulle strade di casa. Il condizionale era d'obbligo, come le condizioni meteo, che ieri sono state al limite della sopportazione con pioggia, gelo e grandine che hanno contribuito a rendere la tappa una odissea. Niente da fare: la squadra (la Lidl-Trek, ndr) è qui al Giro per Derek Gee e Jonny Milan, e per Derek e Jonny sarà.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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