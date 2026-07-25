Durante la chiusura del Pride a Berlino, una persona a bordo di un’auto ha investito la folla riunita alla Porta di Brandeburgo. L’incidente si è verificato mentre si svolgeva l’evento dedicato alla comunità LGBTQIA+. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto e non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali conseguenze per il conducente. La polizia ha avviato accertamenti per stabilire le motivazioni dell’episodio.

A Berlino, in Germania, una persona a bordo di un’auto ha guidato contro la folla durante l’evento di chiusura del Pride, la manifestazione che celebra la comunità LGBTQIA+ in tutto il mondo, che si stava svolgendo alla Porta di Brandeburgo, nel centro della città. La polizia ha detto che ci sono dei feriti, ma non ha specificato il numero, e che sta cercando il responsabile. Ha aggiunto che l’auto dovrebbe essere entrata dal parco di Tiergarten, alla fine del quale si trova la Porta. L’evento è stato annullato e alle persone è stato chiesto di evitare l’area del parco. In Cina, dove le temperature in questi giorni sono particolarmente alte,... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una persona a bordo di un’auto ha investito la folla al Pride di Berlino

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