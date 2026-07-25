Auto piomba sulla folla del Berlino Pride | diversi i feriti – Il video

Un veicolo ha investito la folla durante il Berlino Pride, causando diversi feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 nei pressi di Lennéstraße, secondo testimoni oculari. Un video mostra il momento in cui l’auto si è lanciata contro i partecipanti alla parata. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incidente o sul numero esatto di feriti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un veicolo si è lanciato contro la folla durante la parata del Pride a Berlino. Secondo quanto riferito da testimoni oculari l’incidente è avvenuto intorno alle 22 nei pressi di Lennéstraße. Diverse persone sono rimaste ferite e il numero delle persone coinvolte e le cause esatte dell’incidente non sono ancora chiari. Presenti numerose ambulanze e squadre di soccorso sul posto. L’area è stata transennata. Testimoni hanno riferito di aver visto un uomo uscire dal veicolo e fuggire a piedi. BREAKING: Police confirm multiple injuries after a driver plowed into a crowd at the Christopher Street Day (CSD) Pride parade in Berlin, Germany. pic.twitter. 🔗 Leggi su Open.online

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