A New Delhi, migliaia di persone hanno marciato verso il parlamento, protestando contro le condizioni del sistema educativo. La manifestazione è stata organizzata dal Partito popolare degli scarafaggi. Lunedì, il primo ministro ha commentato la protesta, definendola meno rilevante. La protesta si è svolta senza incidenti, con i manifestanti che hanno chiesto riforme e miglioramenti nel settore.

I partecipanti hanno marciato verso il parlamento per criticare i molti problemi del sistema educativo, mentre Modi cerca di sminuire tutto Lunedì nella capitale indiana New Delhi migliaia di persone, soprattutto giovani, hanno marciato verso il parlamento per protestare contro il governo del primo ministro Narendra Modi e, in particolare, contro le carenze del sistema scolastico. Criticano i molti problemi del nuovo sistema di valutazione digitale adottato per gli esami di maturità (errori nel conteggio dei voti, scambi di generalità tra studenti e falle nella sicurezza dei dati sensibili) e le irregolarità riscontrate durante i test di ammissione alle università di medicina indiane. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La grande protesta a New Delhi organizzata dal Partito popolare degli scarafaggi

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Minnesota Erupts As No Kings Protests Explode Across US Against Trump Policies

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