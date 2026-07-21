In India, il Partito popolare degli scarafaggi ha annunciato che non organizzerà più cortei, ma solo manifestazioni statiche. La decisione arriva dopo una grande protesta davanti al parlamento nella capitale lunedì. Il movimento, nato con toni satirici e cresciuto rapidamente, aveva precedentemente partecipato a manifestazioni con cortei. La scelta di limitare le azioni pubbliche segue la repressione da parte della polizia durante l’ultimo evento.

In India il Partito popolare degli scarafaggi, un movimento giovanile nato con posizioni satiriche ma che ha guadagnato rapidamente un grosso seguito, ha detto che non farà più cortei ma solo manifestazioni statiche, dopo aver organizzato una grande protesta verso il parlamento nella capitale New Delhi lunedì. Il leader del movimento, Abhijeet Dipke, ha motivato la decisione collegandola alla repressione della polizia e dicendo di voler evitare che i manifestanti possano essere feriti negli scontri con le forze dell’ordine. Dipke ha detto che lunedì più di 150 manifestanti sono stati ricoverati per via degli scontri con la polizia. Il Partito popolare degli scarafaggi (il cui nome originale è Cockroach Janta Party) era nato alcuni mesi fa come risposta satirica a una polemica sul lassismo delle giovani generazioni indiane. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In India il Partito popolare degli scarafaggi ha detto che non farà più cortei, a causa della repressione della polizia

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