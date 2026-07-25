Un viaggio visivo straordinario per il nuovo Calendario Pirelli

Il nuovo Calendario Pirelli 2027 si apre con un omaggio all’India, rappresentando un viaggio visivo che invita a scoprire culture e paesaggi del paese. La pubblicazione, nota come The Cal, si distingue per un dialogo artistico inedito e per una narrazione che segna un momento speciale nella sua storia. Questa edizione rappresenta un capitolo importante, con immagini e temi che riflettono la ricchezza e la diversità dell’India.

. Un dialogo artistico inedito e un omaggio toccante segnano la nuova attesissima edizione di The Cal. Il Calendario Pirelli guarda all’ India e per l’edizione 2027 inaugura una pagina destinata a entrare nella storia di The Cal. Per la prima volta, infatti, il celebre progetto fotografico sarà firmato da due autori, un dialogo artistico che unisce linguaggi, sensibilità e generazioni diverse nel segno di uno dei Paesi più affascinanti e complessi del mondo. Una scelta che nasce anche da una vicenda profondamente umana, trasformando un’opera editoriale in un tributo alla memoria e alla continuità creativa. Il tributo a Raghu Rai. Accanto al... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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