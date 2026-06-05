Una mostra fotografica inizia con immagini che ritraggono i Sassi e il Pollino, due aree della regione lucana. Le foto, scattate da diversi fotografi, mostrano dettagli dei paesaggi e delle tradizioni locali, concentrandosi anche sulla spiritualità dei luoghi. I curatori della mostra hanno selezionato gli scatti e organizzato l’esposizione, che si svolge in una galleria della regione. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.

Cosa rivelano gli scatti dei fotografi sulla spiritualità lucana?. Chi sono i curatori dietro questo percorso visivo tra i borghi?. Come può la fotografia rafforzare l'identità dei lucani in Emilia?. Quali paesaggi della Basilicata verranno portati nel centro di Parma?.? In Breve Inaugurazione venerdì 12 giugno 2026 alle ore 18 presso Libreria Diari di Bordo.. Curatrici Maria Grazia Maurella e Antonio Di Pierro gestiscono l'esposizione gratuita.. Evento organizzato dal Circolo Culturale Lucano di Parma APS con patrocinio regionale.. Percorso espositivo include Sassi di Matera, calanchi e vette del Pollino.. Il Circolo Culturale Lucano porta la Basilicata nel centro di Parma con una mostra fotografica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, viaggio visivo tra i Sassi e il Pollino: arriva la mostra lucana

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