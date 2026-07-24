Il Calendario Pirelli 2027 si presenta con immagini provenienti dall’India, mescolando elementi di tradizione e modernità. Le foto sono state scattate durante le riprese del backstage, che mostrano dettagli di scene e ambientazioni tipiche del paese. Tra i motivi distintivi di questa edizione ci sono riferimenti culturali, stili contemporanei e un’attenzione particolare alla location. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi, senza ulteriori anticipazioni sui contenuti specifici.

Le prime immagini del Calendario Pirelli 2027 sono quelle del backstage di un’edizione che si annuncia particolare almeno per tre buoni motivi. È la prima volta che viene realizzato in India, è la prima volta che vede collaborare due fotografi che non avevamo mai lavorato insieme, è la prima volta che un artista dell’immagine, il norvegese Sølve Sundsbø, viene chiamato a firmare il Calendario per due anni consecutivi. L’ambientazione indiana restituisce mille colori, l’esotismo è al massimo della sua espressione, le foto e le riprese del backstage sembrano quasi restituire i profumi e le atmosfere che hanno accompagnato il lavoro di Sundsbø e Avani Rai. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - C’è l’India nel Calendario Pirelli, tra tradizione e modernità

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