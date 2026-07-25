Un varano si aggirerebbe per le campagne bresciane | il sindaco di Montichiari chiude la zona ai pedoni

Un varano è stato avvistato nelle campagne di Montichiari, nel Bresciano, nei giorni scorsi. In risposta, il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta il passaggio a piedi nell’area interessata.

Un varano sarebbe stato avvistato nei giorni scorsi nelle campagne di Montichiari, nel Bresciano. Il sindaco, Marco Togni, ha emanato un'ordinanza che vieta la circolazione a piedi nell'area. Nel frattempo sono partite le ricerche del rettile, ma come sempre in questi casi occorre cautela. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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