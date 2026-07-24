Un varano è stato avvistato a Montichiari, in provincia di Brescia. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che vieta di circolare a piedi nella zona vicino al confine con Calcinato. L’avvistamento è stato confermato dal primo cittadino dopo essere stato segnalato domenica scorsa tramite una pagina social. La presenza dell’animale nel territorio è stata quindi ufficialmente riconosciuta.

Montichiari (Brescia), 24 luglio 2026 – Un varano in giro per Montichiari. Lo ha verificato il sindaco Marco Togni, che già domenica scorsa era stato informato dalla pagina social Orgolio Bresciano dell'avvistamento dell’animale. Tre episodi in pochi giorni. Dalle verifiche è emerso che la fotografia dell’avvistamento risale esattamente a una settimana fa, ma non si trattava del primo caso. Gli altri due sono avvenuti circa 15 giorni fa, poco distante da dove è stata scattata la fotografia di settimana scorsa. La zona è esattamente sul confine tra Montichiari e Calcinato, per l'esattezza a sud delle strada Colomberino Castellina. Il sopralluogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Montichiari, avvistato un varano. Il sindaco firma l'ordinanza: “Vietato circolare a piedi nella zona a confine con Calcinato”

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