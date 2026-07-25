Il varano che terrorizza le campagne di Brescia l’allarme e il mistero su come sia arrivato fin lì Il sindaco | Tutto vero è pericoloso – Il video

Un varano è stato avvistato nelle campagne tra Montechiari e Calcinato, nel Bresciano, con un video che documenta l'episodio. Il sindaco ha confermato la presenza del rettile e ha emesso un’ordinanza, vietando l’accesso a piedi nella zona. La provenienza del rettile rimane sconosciuta e si indaga su come sia arrivato in quell’area. Attualmente, non sono consentiti accessi pedonali nelle aree interessate.

A piedi per ora non si può andare nella zona in cui si pensa stia circolando il varano avvistato nelle campagna tra Montechiari e Calcinato, dopo la conferma con tanto di ordinanza del sindaco Marco Togni sugli avvistamenti del rettile dei giorni scorsi nel Bresciano. Sui social è stato lui stesso a confermare che la foto rilanciata dall’account Instagram Orgoglio bresciano è autentica: «È vera, scattata alle 2.39 del mattino del 17 luglio», ha garantito il primo cittadino. Non si è trattato del primo avvistamento: altri due episodi, sempre nella stessa area, risalirebbero a circa 15 giorni prima. Togni aveva saputo della presenza del rettile domenica scorsa grazie agli amministratori della pagina Instagram Orgoglio Bresciano, che avevano rilanciato la segnalazione di alcuni agricoltori della zona. 🔗 Leggi su Open.online

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