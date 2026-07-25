La Regione ha assegnato 50.000 euro alla Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe di Ruginello per sostenere le cure delle persone con demenza e Alzheimer. I fondi saranno utilizzati per migliorare l’assistenza e cercare di ridurre l’uso dei farmaci, dove possibile. La somma rappresenta un aiuto concreto per rafforzare i servizi offerti dalla struttura dedicata a questi pazienti.

Cinquantamila euro per rafforzare le cure alle persone con demenza e Alzheimer e per provare a ridurre, dove possibile, il ricorso ai farmaci. È il finanziamento destinato alla Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe di Ruginello dalla Regione. Soldi in arrivo da un emendamento del consigliere vimercatese Jacopo Dozio di Forza Italia, approvato nei giorni scorsi durante l’assestamento di bilancio. I fondi serviranno a potenziare un progetto in corso, chiamato “ Abitare l’Alzheimer “ e dedicato alla gestione dei disturbi del comportamento: saranno impiegati tra formazione del personale e ambienti sempre più adeguati ai bisogni degli ospiti. "Soldi che permetteranno alla struttura di offrire servizi ancora migliori, come succede da 80 anni a questa parte", sottolinea il consigliere Dozio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un sostegno contro l’Alzheimer. Nuovi fondi per la Rsa San Giuseppe

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