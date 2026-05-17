Sono stati approvati nuovi fondi destinati al sostegno dell’affitto, con un’attenzione particolare ai giovani lavoratori. La Giunta ha deciso di destinare 353 milioni di euro a questa iniziativa, attraverso la “Misura Unica Sostegno Affitto per giovani lavoratori”. La decisione riguarda l’assegnazione di risorse specifiche per favorire il pagamento degli affitti da parte di questa categoria, senza ulteriori dettagli sui criteri di distribuzione o le modalità di accesso.

Stanziate nuove risorse per la “ Misura Unica Sostegno Affitto per giovani lavoratori”. La Giunta, ha deliberato di indirizzare su questo contributo il finanziamento di 353.902 euro, assegnato al Comune di Milano da Regione Lombardia per il "mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato". Grazie a questa iniezione di liquidità, crescono le disponibilità previste dall’avviso ancora in corso, pubblicato lo scorso marzo. La domanda può essere presentata da lavoratori e lavoratrici con età inferiore a 35 anni, residenti nell’alloggio situato nel territorio della città di Milano per il quale richiedono il contributo e con un contratto di locazione registrato da almeno sei mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovi fondi per il sostegno all’affitto

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