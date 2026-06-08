San Leo ottiene nuovi fondi per la scuola | sostegno alle pluriclassi della montagna
La Regione ha assegnato nuovi fondi alle scuole di San Leo, destinati alle classi pluriclasse nelle zone montane dell’Emilia-Romagna. Questo intervento si inserisce nel terzo bando regionale dedicato a sostenere le pluriclassi in aree rurali e montane. L’obiettivo è fornire risorse aggiuntive alle istituzioni scolastiche coinvolte in queste zone. La decisione è stata formalizzata con la chiusura di un bando regionale che ha riservato attenzione alle esigenze delle scuole in territori difficili.
Si chiude con un nuovo investimento della Regione il terzo bando dedicato alle pluriclassi nei territori montani dell’Emilia-Romagna. Con quasi 400 mila euro (esattamente 383.496) la giunta ha approvato la seconda tranche di finanziamenti a favore di Comuni montani per qualificare e arricchire le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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