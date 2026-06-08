San Leo ottiene nuovi fondi per la scuola | sostegno alle pluriclassi della montagna

Da riminitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione ha assegnato nuovi fondi alle scuole di San Leo, destinati alle classi pluriclasse nelle zone montane dell’Emilia-Romagna. Questo intervento si inserisce nel terzo bando regionale dedicato a sostenere le pluriclassi in aree rurali e montane. L’obiettivo è fornire risorse aggiuntive alle istituzioni scolastiche coinvolte in queste zone. La decisione è stata formalizzata con la chiusura di un bando regionale che ha riservato attenzione alle esigenze delle scuole in territori difficili.

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Si chiude con un nuovo investimento della Regione il terzo bando dedicato alle pluriclassi nei territori montani dell’Emilia-Romagna. Con quasi 400 mila euro (esattamente 383.496) la giunta ha approvato la seconda tranche di finanziamenti a favore di Comuni montani per qualificare e arricchire le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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