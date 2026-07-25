Un nuovo video sulla morte di Abderrahim Fakir
Un video mostra una chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa dopo essere stato immobilizzato dalla polizia a Bologna. La registrazione, pubblicata da una testata, riprende il momento in cui Fakir era già deceduto, evidenziando la presenza di sangue sotto la testa. Nessuna altra informazione disponibile al momento.
Mostra una chiazza di sangue sotto alla sua testa quando era già morto, dopo essere stato immobilizzato dalla polizia a Bologna Repubblica ha pubblicato un video che mostra come, quando Abderrahim Fakir era ormai morto dopo essere stato immobilizzato dalla polizia a Bologna domenica scorsa, sotto alla sua testa ci fosse una chiazza di sangue. Nel video il cadavere di Fakir è in posizione supina e coperto da un telo, che viene spostato da un’agente della polizia scientifica. Repubblica parla anche della presenza di sangue sul volto di Fakir, che nel video è stato oscurato. I qanat venivano utilizzati per trasportare l'acqua, una loro... 🔗 Leggi su Ilpost.it
NUOVO VIDEO sulla morte di FAKIR
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I nuovi video che precedono la morte di Abderrahim FakirUn video diffuso mostra Abderrahim Fakir in stato confusionale e scalzo, disteso vicino alle scale di un condominio nel quartiere Pilastro.
Temi più discussi: Ci sono nuovi video su Abderrahim Fakir; Morte Fakir, in esclusiva il video dei momenti precedenti l'intervento della polizia; Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; Verità da accertare Il video della morte di Abderrahim Fakir apre nuove domande sull’intervento della polizia.
L’inchiesta sulla morte di Abderrahim #Fakir: in attesa degli esiti dell’autopsia, i primi risultati avrebbero riscontrato tracce di cocaina nel corpo dell’uomo e nessuna frattura. In un nuovo video, macchie di sangue sotto la testa. #Tg1 Leonardo Zellino x.com
L’inchiesta sulla morte di Abderrahim #Fakir: in attesa degli esiti dell’autopsia, i primi risultati avrebbero riscontrato tracce di cocaina nel corpo dell’uomo e nessuna frattura. In un nuovo video, macchie di sangue sotto la testa. #Tg1 Leonardo Zellino facebook
Un video che mostra gli ultimi momenti di Abderrahim Fakir, nato in Marocco, che stava lottando per respirare mentre era detenuto dalla polizia a Bologna, in Italia, ha suscitato proteste che chiedono risposte sulla sua morte. reddit
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