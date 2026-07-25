Un nuovo video sulla morte di Abderrahim Fakir

Da ilpost.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video mostra una chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa dopo essere stato immobilizzato dalla polizia a Bologna. La registrazione, pubblicata da una testata, riprende il momento in cui Fakir era già deceduto, evidenziando la presenza di sangue sotto la testa. Nessuna altra informazione disponibile al momento.

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Mostra una chiazza di sangue sotto alla sua testa quando era già morto, dopo essere stato immobilizzato dalla polizia a Bologna Repubblica ha pubblicato un video che mostra come, quando Abderrahim Fakir era ormai morto dopo essere stato immobilizzato dalla polizia a Bologna domenica scorsa, sotto alla sua testa ci fosse una chiazza di sangue. Nel video il cadavere di Fakir è in posizione supina e coperto da un telo, che viene spostato da un’agente della polizia scientifica. Repubblica parla anche della presenza di sangue sul volto di Fakir, che nel video è stato oscurato. I qanat venivano utilizzati per trasportare l'acqua, una loro... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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NUOVO VIDEO sulla morte di FAKIR

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