Mostra una chiazza di sangue sotto alla sua testa quando era già morto, dopo essere stato immobilizzato dalla polizia a Bologna Repubblica ha pubblicato un video che mostra come, quando Abderrahim Fakir era ormai morto dopo essere stato immobilizzato dalla polizia a Bologna domenica scorsa, sotto alla sua testa ci fosse una chiazza di sangue. Nel video il cadavere di Fakir è in posizione supina e coperto da un telo, che viene spostato da un’agente della polizia scientifica. Repubblica parla anche della presenza di sangue sul volto di Fakir, che nel video è stato oscurato. I qanat venivano utilizzati per trasportare l'acqua, una loro... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un nuovo video sulla morte di Abderrahim Fakir

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NUOVO VIDEO sulla morte di FAKIR

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Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziotti: l’indagine sulla morte e gli altri videoLa procura di Bologna ha aperto un fascicolo per la morte di un uomo di 43 anni, deceduto durante un intervento della polizia avvenuto domenica.

I nuovi video che precedono la morte di Abderrahim FakirUn video diffuso mostra Abderrahim Fakir in stato confusionale e scalzo, disteso vicino alle scale di un condominio nel quartiere Pilastro.

Temi più discussi: Ci sono nuovi video su Abderrahim Fakir; Morte Fakir, in esclusiva il video dei momenti precedenti l'intervento della polizia; Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; Verità da accertare Il video della morte di Abderrahim Fakir apre nuove domande sull’intervento della polizia.

L’inchiesta sulla morte di Abderrahim #Fakir: in attesa degli esiti dell’autopsia, i primi risultati avrebbero riscontrato tracce di cocaina nel corpo dell’uomo e nessuna frattura. In un nuovo video, macchie di sangue sotto la testa. #Tg1 Leonardo Zellino x.com

Un video che mostra gli ultimi momenti di Abderrahim Fakir, nato in Marocco, che stava lottando per respirare mentre era detenuto dalla polizia a Bologna, in Italia, ha suscitato proteste che chiedono risposte sulla sua morte. reddit

Morte Fakir, in nuovo video sangue sotto la testaUna volante della polizia a Bologna sul luogo della morte di Abderrahim Fakir, morto ... msn.com

Nuovo video sulla morte di Fakir, chiazza di sangue sotto la testa. L’avvocato: La cocaina non c’entraUn nuovo video immortala gli attimi immediatamente successivi la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al ... fanpage.it