i nuovi video che precedono la morte di abderrahim fakir

Un video diffuso mostra Abderrahim Fakir in stato confusionale e scalzo, disteso vicino alle scale di un condominio nel quartiere Pilastro. Il filmato più lungo, pubblicato dal Tg di La7, lo ritrae mentre giace a terra, in una posizione apparentemente immobile. Un altro video più breve mostra Fakir in una posizione simile, all’interno di un giardino che collega le scale ai garage di via Svevo. Entrambi i filmati sono stati diffusi prima della sua morte.

Quello più lungo lo ha pubblicato il Tg di La7: si vede Fakir scalzo e steso in terra, apparentemente in stato confusionale Nel primo video si vede Fakir scalzo e steso in terra vicino alle scale del condominio del Pilastro che dal giardino portano ai garage di via Svevo. Sembra in stato confusionale, pronuncia qualche frase poco comprensibile mentre si rigira e si tiene la testa tra le mani. Al momento del video la polizia è già presente e si sente un agente che gli si rivolge a a distanza dicendogli: «Oh devi stare calmo». Fakir lo zittisce. (Attenzione: il video di La7 contiene contiene anche parti del video già circolato in questi giorni e che mostra i momenti in cui Fakir muore) Il secondo video mostra per qualche secondo altre scene dello stesso momento riprese dall’alto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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