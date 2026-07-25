Un gruppo di baristi è stato scoperto mentre utilizzava un magnete vicino al contatore elettrico per sottrarre energia. L’ammontare stimato del furto supera i 32 mila euro. La pratica illegale aveva permesso di ridurre i costi energetici, ma è stata individuata e denunciata. La bolletta della luce ha raggiunto livelli elevati, contribuendo all’aumento dei costi di gestione delle attività, che si trovano a fronteggiare rincari e margini ridotti.

La bolletta della luce diventata un macigno, i costi dell’energia schizzati alle stelle e le piccole attività strette tra rincari, margini sempre più ridotti e la necessità di restare competitive. È in questo scenario di difficoltà economica che s’inserisce la vicenda scoperta dalla Guardia di Finanza a Quinto di Treviso, dove due imprenditori sono finiti nei guai per aver trovato una scorciatoia tanto ingegnosa quanto illegale: un grosso magnete artigianale per rallentare il contatore dell’elettricità. Un espediente che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe permesso a una ditta di abbattere i consumi registrati addirittura del 97% per cinque anni. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Un magnete accanto al contatore: baristi rubano elettricità per 32 mila euro

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