Non sanno dove mettere 10 mila euro di refurtiva | forzano un cancello e rubano un' auto

Durante la notte tra il 24 e il 25 maggio, un furto è avvenuto in via Alessandro de Almerigotti, nel rione di Campanelle. I ladri hanno forzato il cancello di una proprietà e si sono impossessati di un'auto, caricandovi anche alcuni oggetti trafugati. Tra questi, si trovavano circa 10 mila euro di refurtiva, anche se non è stato possibile determinarne la destinazione o il luogo di deposito.

Forzano il cancello di casa e rubano l'auto, in cui caricano altri oggetti trafugati. È successo nella notte tra il 24 e il 25 maggio in via Alessandro de Almerigotti, nel rione di Campanelle. Il proprietario dell'abitazione ha chiamato all'alba i carabinieri, riferendo il furto. I militari hanno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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