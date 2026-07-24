Da cinque anni, un locale di Quinto di Treviso utilizzava un magnete artigianale nascosto sopra il contatore per sottrarre energia elettrica, riducendo i consumi del 97 per cento. La scoperta è avvenuta durante un controllo, che ha portato alla denuncia dei titolari. Il magnete, occultato in una scatola, veniva usato per alterare la funzionamento del contatore, consentendo il furto di energia senza essere rilevato.

QUINTO (TREVISO) - Con un magnete artigianale di grosse dimensioni, abilmente occultato all’interno di una scatola collocata sopra il contatore della luce, un esercizio commerciale di Quinto di Treviso rubava, da anni, energia elettrica. A scoprirlo, la guardia di Finanza di Treviso, che ha denunciato i due titolari per furto aggravato di energia elettrica. Tutto parte dalla denuncia presentata da una società di distribuzione dell'energia elettrica. La segnalazione ha consentito ai finanzieri del Gruppo di Treviso di individuare un’attività commerciale, nel comune di Quinto di Treviso, dove era in corso, da anni, un furto di energia elettrica. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Locale rubava da 5 anni l'elettricità con un magnete sopra il contatore della luce: titolari denunciati. Avevano abbattuto i consumi del 97 per cento

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