Un caccia bombardiere della Raf scoperto sui fondali del Cilento Relitto dell’Operazione Avalanche

Notizia in breve

Un caccia bombardiere della Raf è stato ritrovato sul fondale del Cilento. Il relitto risale all’Operazione Avalanche e si trova a profondità ancora da determinare. La scoperta è stata fatta durante immersioni esplorative condotte nelle acque della zona. Il velivolo, ormai in parte corroso, presenta parti arrugginite e danni visibili sulla struttura. Nessuna presenza di equipaggio o segni di incidente recente sono stati segnalati.