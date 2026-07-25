Un caccia bombardiere della Raf scoperto sui fondali del Cilento Relitto dell’Operazione Avalanche
Un caccia bombardiere della Raf è stato ritrovato sul fondale del Cilento. Il relitto risale all’Operazione Avalanche e si trova a profondità ancora da determinare. La scoperta è stata fatta durante immersioni esplorative condotte nelle acque della zona. Il velivolo, ormai in parte corroso, presenta parti arrugginite e danni visibili sulla struttura. Nessuna presenza di equipaggio o segni di incidente recente sono stati segnalati.
Salerno, 25 luglio 2026 – Il mare del Cilento continua a restituire tasselli drammatici ed affascinanti della storia del Novecento. Tra le acque limpide comprese tra il porto di Agropoli e la frastagliata scogliera di Punta Licosa, frazione del comune di Castellabate, un gruppo di subacquei locali si è imbattuto in un ritrovamento di straordinario valore storico e archeologico: il relitto adagiato sul fondo di un aereo militare risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il velivolo scoperto durante un'immersion e. Il velivolo giace a una profondità di oltre 30 met r i, adagiato su un fondale sabbioso che lo ha custodito gelosamente per più di ottant’anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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