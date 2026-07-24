Ritrovato dopo oltre 70 anni il relitto Pan Am del 1952 | lo schianto e poi l’affondo nell’oceano in 3 minuti la ricostruzione del disastro che introdusse le istruzioni di sicurezza sui voli

Notizia in breve

Un team di esploratori ha individuato il relitto del volo 526A della Pan Am, un aereo DC-4 che si schiantò nell’oceano l’11 aprile 1952. Dopo oltre 70 anni, è stato trovato al largo delle coste di Porto Rico. Il velivolo si affondò in tre minuti, dopo aver avuto un incidente che portò alla sua distruzione. La scoperta ha portato alla luce i resti del velivolo, rimasti sommersi nel corso dei decenni.