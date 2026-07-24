Ritrovato dopo oltre 70 anni il relitto Pan Am del 1952 | lo schianto e poi l’affondo nell’oceano in 3 minuti la ricostruzione del disastro che introdusse le istruzioni di sicurezza sui voli

Da ilfattoquotidiano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un team di esploratori ha individuato il relitto del volo 526A della Pan Am, un aereo DC-4 che si schiantò nell’oceano l’11 aprile 1952. Dopo oltre 70 anni, è stato trovato al largo delle coste di Porto Rico. Il velivolo si affondò in tre minuti, dopo aver avuto un incidente che portò alla sua distruzione. La scoperta ha portato alla luce i resti del velivolo, rimasti sommersi nel corso dei decenni.

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Un mistero sottomarino lungo 74 anni è stato definitivamente risolto al largo delle coste di Porto Rico. Come riporta il Corriere della Sera, un team di esploratori ha individuato il relitto del volo 526A della Pan Am, un velivolo DC-4 noto come “ Clipper Endeavor” precipitato nell’oceano l’11 aprile 1952. Si tratta di un ritrovamento dal forte valore storico: questo drammatico incidente segnò infatti uno spartiacque decisivo per l’aviazione civile, portando all’introduzione obbligatoria delle procedure di sicurezza che oggi vengono regolarmente illustrate ai passeggeri prima di ogni decollo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Ritrovato dopo 74 anni il relitto del volo Pan Am 526A: la tragedia

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