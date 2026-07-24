Un cacciabombardiere inglese della Seconda guerra mondiale è stato scoperto nei fondali di Punta Licosa, nel Cilento, a oltre trenta metri di profondità. La scoperta è stata fatta durante un’immersione esplorativa. Nessuno si è ancora mosso per rimuoverlo o analizzarlo. La zona rimane sotto osservazione e non sono stati segnalati interventi immediati.

Un cacciabombardiere inglese della seconda guerra mondiale è stato ritrovato in mare, nei fondali di Punta Licosa nel Cilento, a oltre trenta metri di profondità. Un gruppo di subacquei ha individuato il relitto in una zona non facilmente raggiungibile. L'aereo, nonostante siano passati oltre 80 anni dall'abbattimento, si presenta in condizioni di conservazione particolarmente significative. Tra gli elementi ancora chiaramente riconoscibili ci sarebbero anche tre mitragliatrici nella parte anteriore dell’aereo. La scoperta è avvenuta durante un’immersione effettuata nell’area compresa tra Agropoli e Punta Licosa, un tratto di mare che nel corso dei secoli è stato teatro del passaggio di imbarcazioni e vicende legate a diverse epoche storiche, dall’età greca e romana fino ai due conflitti mondiali. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Cilento, cacciabombardiere inglese della Seconda guerra mondiale ritrovato nei fondali di Punta Licosa

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