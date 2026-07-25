Un bar con plateatico potrebbe aprire presto nella torretta di San Giorgio, situata sul lungadige. La proposta, avanzata da tre privati, prevede la riqualificazione degli interni e il rilascio di un permesso di costruire. La richiesta sarà esaminata martedì prossimo dalla commissione Urbanistica della Circoscrizione Centro. La torretta, nota anche come luogo del primo omicidio di un serial killer locale, è attualmente inattiva.

La torretta di San Giorgio, sull’omonimo lungadige, potrebbe presto ospitare un bar, con relativo plateatico. La proposta è stata presentata da tre privati che hanno chiesto il relativo permesso di costruire (risistemando l’interno) e sarà discussa martedì prossimo dalla commissione Urbanistica della Circoscrizione Centro. Già il giorno dopo, mercoledì, ci sarà una seduta straordinaria dell’intero Consiglio di Circoscrizione, convocata all’interno di Palazzo Barbieri in quanto la sede abituale in questo periodo non è disponibile. Una procedura velocissima, in vista del successivo passaggio burocratico in Comune. I tre proponenti chiedono ovviamente anche l’autorizzazione paesaggistica e quella necessaria per effettuare lavori su beni culturali e di interesse archeologico. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Un bar nella torretta di San Giorgio: fu teatro del primo omicidio dei serial killer di Ludwig

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