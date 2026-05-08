Omicidio Diabolik non fu Calderon a uccidere | assolto il presunto killer del capo ultrà Fabrizio Piscitelli

In Italia, la recente decisione della Corte d'appello ha portato alla revoca della condanna a vita nei confronti di un uomo accusato di aver ucciso il leader di un gruppo ultras della Lazio. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto il suo coinvolgimento nell'omicidio di un noto capo ultrà, ma questa nuova pronuncia ha escluso la sua responsabilità. La vicenda ha suscitato attenzione nel panorama giudiziario e sportivo.

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Ribaltata in appello la sentenza che in primo grado aveva condannato all'ergastolo Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, leader del gruppo ultras "Irriducibili" della Lazio, noto come "Diabolik". Lo hanno deciso i giudici dell'Assise d'Appello di Roma, di fatto sconfessando.🔗 Leggi su Today.it Notizie correlate Raul Esteban Calderon assolto in appello per l’omicidio di Fabrizio “Diabolik” PiscitelliNon è stato Raul Esteban Calderon a uccidere Fabrizio Piscitelli, l’ex capoultras della Lazio e considerato un narcotrafficante noto come Diabolik. Assolto in appello Raul Calderon, accusato dell’omicidio di Fabrizio ‘Diabolik’ PiscitelliÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, l'uomo accusato di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, detto 'Diabolik', il 7 agosto 2019 a Roma. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio Diabolik, Bussone a 'Belve Crime': Io e Raul Esteban siamo stati complici in tutto; Omicidio Diabolik: a Belve Crime intervista alla testimone Rina Bussone; Chi è Rina Bussone, testimone chiave nell’omicidio di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik; Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer. Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto». In primo grado era stato condannato all'ergastoloÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di Diabolik, ... leggo.it Omicidio Diabolik: assolto in appello Raul Calderon. In primo grado era stato condannato all’ergastoloL’ex capo degli Irriducibili della Lazio era stato freddato il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma ... quotidiano.net In seguito al processo d'appello è stato assolto Raul Esteban Calderon, imputato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli ultras laziali Irriducibili, noto come "Diabolik". Piscitelli era stato ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel p - facebook.com facebook Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer x.com