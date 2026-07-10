La passione per il true crime le costa cara | consulta i registri dei serial killer e finisce in carcere
Una donna è stata condannata a 21 mesi di carcere per aver consultato i registri dei serial killer britannici e aver condiviso informazioni con un detenuto. La donna cercava notizie sui più noti serial killer e ha utilizzato i registri della prigione per ottenere dettagli, trasmettendoli successivamente a un conoscente in cella. La sentenza è stata emessa dopo che le autorità hanno accertato le sue attività illegali.
Cercava notizie sui più noti serial killer britannici nei registri della prigione e passava informazioni a un conoscente detenuto. Per questo la secondina Courtney Harrison è stata condannata a 21 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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