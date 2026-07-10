La passione per il true crime le costa cara | consulta i registri dei serial killer e finisce in carcere

Notizia in breve

Una donna è stata condannata a 21 mesi di carcere per aver consultato i registri dei serial killer britannici e aver condiviso informazioni con un detenuto. La donna cercava notizie sui più noti serial killer e ha utilizzato i registri della prigione per ottenere dettagli, trasmettendoli successivamente a un conoscente in cella. La sentenza è stata emessa dopo che le autorità hanno accertato le sue attività illegali.