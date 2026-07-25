Il Napoli ha confermato il rinnovo contrattuale di Antonio Vergara fino al giugno 2031, con un'opzione di estensione. La firma è stata ufficializzata dopo settimane di discussioni sul futuro del calciatore. Il contratto riguarda il giovane talento delle giovanili del club.

Antonio Vergara rinnova con il Napoli fino al 2030 giugno 2031, con opzione di prolungamento. La società ufficializza l’accordo dopo settimane di speculazioni sul futuro del giovane talento delle giovanili. Vergara: dal debutto al rinnovo lungo. Il percorso di Vergara con la maglia partenopea racconta una crescita accelerata. L’esordio in prima squadra arriva il 23 agosto 2025 nella vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Da quel momento, il calciatore non scende più dai riflettori. Il primo gol in azzurro giunge il 28 gennaio durante il match contro il Chelsea, una prodezza autentica che accende lo stadio Maradona. Tre giorni dopo segna anche il suo primo centro in campionato, decisivo nella vittoria interna contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - ULTIM’ORA NAPOLI – Ora è ufficiale: c’è la firma sul contratto!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spinazzola Set for Napoli Stay as New Two Year Deal Nears Completion

Notizie e thread social correlati

Ultim’ora Milan, è ufficiale il rinnovo di Modric: tutti i dettagli del nuovo contrattoIl Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con Luka Modric, che rimarrà in rossonero anche nella prossima stagione.

ULTIM’ORA – Napoli, accordo trovato: si attende solo la firma!Un accordo tra il giocatore e il club è stato raggiunto, e si aspetta solo la firma ufficiale.

Temi più discussi: Percorre 5 km in Tangenziale Napoli contromano, bloccata una donna; Ultim’ora – Napoli, brutte notizie per Allegri: Buongiorno si opera; Napoli-Arezzo: orario, probabile formazione e dove vederla in tv; Noemi morta a 16 anni nell’incidente in A1: il dramma della famiglia di Mantova diretta al mare, gravi i genitori e il fratellino.

ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, ufficiale il rinnovo di Antonio #Vergara: prolungamento di contratto fino al 2031 #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

Milinkovic Savic offerto alla Juventus da un intermediario. Retroscena dell'ultim'oraIl Napoli deve sistemare diversi tasselli in organico, prima di tutto la situazione relativa al portiere: visto che molto probabilmente il titolare indiscusso di Allegri sarà Alex Meret, mentre il ser ... msn.com

Kiss Kiss Napoli nuova radio ufficiale degli azzurri? L'indizio dell'ultim'oraLa redazione di AreaNapoli.it agli inizi di luglio aveva anticipato il possibile clamoroso ritorno di Radio Kiss Kiss come emittente radiofonica ufficiale degli azzurri per il nuovo corso targato Alle ... msn.com