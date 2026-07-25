ULTIM’ORA NAPOLI – Ora è ufficiale | c’è la firma sul contratto!

Da spazionapoli.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Napoli ha confermato il rinnovo contrattuale di Antonio Vergara fino al giugno 2031, con un'opzione di estensione. La firma è stata ufficializzata dopo settimane di discussioni sul futuro del calciatore. Il contratto riguarda il giovane talento delle giovanili del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Antonio Vergara rinnova con il Napoli fino al 2030 giugno 2031, con opzione di prolungamento. La società ufficializza l’accordo dopo settimane di speculazioni sul futuro del giovane talento delle giovanili. Vergara: dal debutto al rinnovo lungo. Il percorso di Vergara con la maglia partenopea racconta una crescita accelerata. L’esordio in prima squadra arriva il 23 agosto 2025 nella vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Da quel momento, il calciatore non scende più dai riflettori. Il primo gol in azzurro giunge il 28 gennaio durante il match contro il Chelsea, una prodezza autentica che accende lo stadio Maradona. Tre giorni dopo segna anche il suo primo centro in campionato, decisivo nella vittoria interna contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

ultim8217ora napoli 8211 ora 232 ufficiale c8217232 la firma sul contratto
© Spazionapoli.it - ULTIM’ORA NAPOLI – Ora è ufficiale: c’è la firma sul contratto!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Spinazzola Set for Napoli Stay as New Two Year Deal Nears Completion

Video Spinazzola Set for Napoli Stay as New Two Year Deal Nears Completion

Notizie e thread social correlati

Ultim’ora Milan, è ufficiale il rinnovo di Modric: tutti i dettagli del nuovo contrattoIl Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con Luka Modric, che rimarrà in rossonero anche nella prossima stagione.

ULTIM’ORA – Napoli, accordo trovato: si attende solo la firma!Un accordo tra il giocatore e il club è stato raggiunto, e si aspetta solo la firma ufficiale.

Temi più discussi: Percorre 5 km in Tangenziale Napoli contromano, bloccata una donna; Ultim’ora – Napoli, brutte notizie per Allegri: Buongiorno si opera; Napoli-Arezzo: orario, probabile formazione e dove vederla in tv; Noemi morta a 16 anni nell’incidente in A1: il dramma della famiglia di Mantova diretta al mare, gravi i genitori e il fratellino.

ultim ora napoli oraMilinkovic Savic offerto alla Juventus da un intermediario. Retroscena dell'ultim'oraIl Napoli deve sistemare diversi tasselli in organico, prima di tutto la situazione relativa al portiere: visto che molto probabilmente il titolare indiscusso di Allegri sarà Alex Meret, mentre il ser ... msn.com

ultim ora napoli oraKiss Kiss Napoli nuova radio ufficiale degli azzurri? L'indizio dell'ultim'oraLa redazione di AreaNapoli.it agli inizi di luglio aveva anticipato il possibile clamoroso ritorno di Radio Kiss Kiss come emittente radiofonica ufficiale degli azzurri per il nuovo corso targato Alle ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web