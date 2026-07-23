Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con Luka Modric, che rimarrà in rossonero anche nella prossima stagione. La notizia era stata anticipata dai media turchi e ora è confermata. Il centrocampista continuerà a giocare con il club per un altro anno. Il nuovo accordo è stato definito e firmato nelle ultime ore.

La notizia, anticipata dai colleghi turchi di Germanijak e confermata quest’oggi, è adesso anche realtà: Luka Modric vestirà la maglia del Milan anche per la prossima stagione. Arrivato l’annuncio ufficiale dal club rossonero con il classico post social. Possiamo considerarlo il terzo grande acquisto del Milan targato Amorim, dopo Ramos in attacco e Gila in difesa. Il Diavolo ha dunque convinto il fuoriclasse croato dopo tutti i malumori del finale della scorsa stagione, quando clamorosamente i rossoneri hanno mancato il quarto posto valevole per la qualificazione in Champions League. Nel nuovo contratto annuale, il nativo di Zara percepirà fino a 3. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Ultim’ora Milan, è ufficiale il rinnovo di Modric: tutti i dettagli del nuovo contratto

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Il futuro di Luka Modric e le strategie di mercato del Milan

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