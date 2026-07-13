ULTIM’ORA – Napoli accordo trovato | si attende solo la firma!

Un accordo tra il giocatore e il club è stato raggiunto, e si aspetta solo la firma ufficiale. Il calciatore rinnova il suo contratto con il Napoli fino al 2031. Secondo fonti, l'intesa comprende anche un adeguamento salariale. La firma è imminente, con le parti pronte a rendere ufficiale il prolungamento.

Antonio Vergara rinnova con il Napoli fino al 2031: l’accordo è stato trovato secondo Fabrizio Romano, con adeguamento contrattuale per l’esterno napoletano. Vergara: i dettagli del nuovo contratto. La trattativa si è conclusa positivamente. Quest’oggi c’è stato l’incontro a Napoli tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente del calciatore, Mario Giuffredi. Le parti hanno rapporti ottimi e, dunque, non ci sono state difficoltà ad arrivare ad una stretta di mano. Come riportato da Fabrizio Romano, per Vergara contratto fino al 2031. All’interno del nuovo accordo sono presenti anche dei bonus basati sulle prestazioni del calciatore e della squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Serie A Now - Napoli attende, Roma beffata e Como compra

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