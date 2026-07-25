Ultimo e Haaland insieme in Italia | il retroscena della foto

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha condiviso su Instagram una foto insieme a un altro atleta, entrambi indossando una maglia speciale. Lo scatto è stato scattato in Italia, con il mare al tramonto sullo sfondo. Nell’immagine si vedono anche elementi come un gruppo di persone e una maglia distintiva. La foto è diventata rapidamente virale sui social media, attirando l’attenzione degli utenti.

. Una maglia speciale, giganti dello sport e il mare al tramonto fanno da cornice a una delle immagini più chiacchierate e condivise del momento. L’estate regala spesso incroci sorprendenti capaci di diventare virali sui social network, come dimostra la recente fotografia condivisa su Instagram dal centravanti del Manchester City, Erling Haaland. All’interno del carosello di immagini pubblicate dall’atleta, spicca uno scatto a bordo di uno yacht insieme a Ultimo, noto cantautore romano il cui nome di battesimo è Niccolò Moriconi. A completare il gruppo figura Sander Berge, centrocampista del Fulham e compagno di squadra di Erling Haaland nella nazionale norvegese, dando vita a un’inedita “strana coppia” estiva che unisce il panorama musicale italiano e lo sport internazionale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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